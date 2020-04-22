شكرا لقرائتكم خبر عن تأجيل مصير الدوري البلجيكي والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري البلجيكي لكرة القدم (برو ليج) التي كان مقرراً أن تحسم، بعد غد الجمعة، إلغاء الموسم الحالي بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا، تأجيل جمعيتها العمومية مجدداً، حتى يوم الاثنين المقبل. وستنتظر الرابطة قرارات الحكومة، ومجلس الأمن القومي، بعد غد الجمعة، في ما يخص إجراء مسابقات الرياضات الجماعية وراء أبواب موصدة، علماً بأن الرابطة قررت سابقاً إلغاء الدوري، ثم تراجعت بضغط من الاتحاد الأوروبي.

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