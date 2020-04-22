برشلونة يتخلى عن "كامب نو"



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلننادي برشلونة الإسباني أنه وافق على تغيير اسم ملعبه التاريخي " كامب نو" واستبداله بآخر في حال وصله عرض مناسب لذلك، وذلك لمواجهة تداعيات فيروس كورونا.

وقال برشلونة في بيان له اليوم الثلالثاء: «يشهد العالم لحظة بالغة الأهمية، وأكبر أزمة صحية واقتصادية واجتماعية في التاريخ الحديث، لقد اتخذ نادي برشلونة قراراً استثنائياً، في ذروة الاستجابة التي تحتاجها البشرية في هذا الوقت الذي يتسم بدرجة كبيرة من عدم اليقين،يفتح النادي المجال للعثور على راعي يريد الحصول على حقوق ملكية كامب نو لموسم مقابل مبلغ سيتم استخدامه لتمويل المشاريع من الأبحاث والمبادرات التي تهدف إلى محاربة آثار كوفيد، محليًا ودوليًا، وسيتخلى برشلونة عن هذا الأصل المتمثل في وضع اسم لكامب نو لأول مرة في تاريخه لأن حقوق الملكية هي الأصول التجارية التي لم يستغلها النادي حتى الآن».

وواصل البيان: «نادي برشلونة ومؤسسة برشلونة، التي يكون المدير المسؤول عنها هو النائب الأول لرئيس النادي جوردي كاردونر كاسوس، يعتبران أنه من الضروري أن تستخدم المؤسسة في هذا الوقت من الأزمة الإنسانية، جميع مواردها لمكافحة جائحة الفيروس التاجي وعواقبه.