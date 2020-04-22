استئناف «الكاليتشو» في نهاية مايو



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أعلنت رابطة الدوري الإيطالي لكرة القدم أمس الثلاثاء، أن جميع الأندية أعربت عن موافقتها استئناف المنافسات المتوقفة بسبب فيروس كورونا المستجد.

وكتبت الرابطة في بيان لها: «اجتمعت الجمعية العمومية لرابطة الدوري هذا الصباح عبر الفيديو وأكدت، من خلال تصويت بالإجماع للأندية الـ20 المشاركة، نيتها إكمال الموسم الرياضي 2019-2020».



وأوضحت الرابطة أن استئناف الدوري لن يحصل إلا «إذا سمحت الحكومة به، مع الاحترام الكامل لمعايير حماية الصحة والسلامة».

ويتعين على الاتحاد الإيطالي أن يقدم اليوم الأربعاء إلى وزير الرياضة فينتشنزو سبادافورا البروتوكول الطبي الذي تم وضعه للسماح باستئناف المسابقة.

ويتوقع البروتوكول أن يستأنف اللاعبون التدريبات في مجموعات صغيرة وتحت مراقبة طبية صارمة، اعتباراً من الرابع من مايو/ أيار، وهو التاريخ الذي تخطط فيه الحكومة لبدء تخفيف إجراءات العزل التام المفروضة في إيطاليا منذ العاشر من مارس/ آذار.

وستكون الخطوة التالية بعد ذلك استئناف خوض المباريات في نهاية مايو أو بداية يونيو.

كما أضافت الرابطة أن أي استئناف للمنافسة سيكون «وفقاً للمؤشرات التي قدمتها الاتحادات الدولي والأوروبي والإيطالي».

وكان وزير الرياضة قد أعلن أول أمس الاثنين: «لا أقدم أي ضمانات لاستئناف البطولة أو التمارين يوم الرابع من مايو، إذا لم تكن الظروف في البلاد ملائمة».

وكان رئيس الاتحاد غابرييلي غرافينا أعلن من جهته أن الذين يعارضون استئناف الموسم «لا يحبون كرة القدم ولا الإيطاليين».

وسجلت إيطاليا أكثر من 24 ألف وفاة بسبب فيروس كوفيد-19.