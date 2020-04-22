النصر يرفض مدرب منتخب ألمانيا لوف من أجل باكلسدورف

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - إعداد: علي نجم

في زمن جائحة كورونا المستجدة التي عصفت بالعالم، وتسببت في توقف النشاط الرياضي والكروي على وجه التحديد، وفي وقت دخل البشر أسابيع من الحجر المنزلي، بسبب الخوف من تفشي المرض، وبات مصير البطولات الكروية آخر ما يمكن أن يفكر فيه البشر حالياً، بعدما باتت كرة القدم في آخر سلم الاهتمامات وتحول الفيروس إلى حديث الناس الأول.

ومع توقف البطولات المحلية، يفتح «الخليج الرياضي» ابتداء من اليوم باب الذكريات وقصص كرة الإمارات على مستوى الأسماء التي حضرت وتركت بصمة أو تلك التي كان يفترض أن تسجل حضوراً في ملاعبنا قبل أن تؤول الرياح بمصيرها نحو آفاق أخرى، وكل ذلك وفق روايات تم سردها من قبل مسؤولين ومدربين ولاعبين ووكلاء لاعبين.

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لوف مدرباً للنصر

في بداية الألفية الجديدة، كان نادي النصر يبحث عن التعاقد مع مدرب جديد يتولى قيادة الفريق من أجل تحقيق قفزة كبيرة وبحثاًَ عن استرداد موقعه فوق منصات التتويج في رحلة البحث عن لقب الدوري الذي لا يزال غائباً عن خزائن العميد حتى الآن منذ عام 1986.

اتجهت بوصلة المسؤولين في قلعة «العميد» نحو المدرسة الألمانية، التي عرفت تاريخياً بالانضباط والصلابة والبحث عن النجاح الدائم.

عرضت لائحة من أسماء المدربين على الإدارة الزرقاء، وكان بينها يواخيم لوف مدرب فريق أوسترييا فيينا آنذاك، حيث تم فتح باب التفاوض مع المدرب الألماني الذي قدم موافقته على الحضور إلى الإمارات وتولي تدريب «العميد».

إدارة النصر لم تتحمس كثيراً للمدرب الألماني الذي كان يملك في سيرته الذاتية تدريب فرق عدة دون أن يسجل استقراراً أو نجاحاً لافتاً، حيث درب شتوتجارت وفنربجشة التركي وكارلسروه وأضنا سبور التركي قبل أن يتحول إلى النمسا لتدريب تيرول ومن بعده أوستريا فيينا.

ورغم قبول المدرب يواخيم لوف الحضور إلى «عود ميثاء» وتولي تدريب العميد، إلا أن الخيار النصراوي اتجه نحو المدرب الألماني الآخر فرانك باكلسدورف الذي كان يمتلك سيرة ذاتية تضم تدريب كل من هامبورغ وهانوفر وهانزا روستوك، لذا وقع عليه الاختيار، وتبخرت الفرصة أمام لوف بالحضور إلى الإمارات والتدريب في دورينا، لكن القدر ابتسم له بعدها وتم اختياره مساعداً للمدرب يورجن كلينسمان في مونديال 2006، قبل أن يتولى المهمة كمدير فني ويقود «المانشافت» للفوز باللقب في البرازيل.

بن محمود الصفقة المثيرة

يحمل تاريخ دوري الإمارات قصة انتقال مشوقة كانت أقرب إلى «فيلم بوليسي»، قياساً إلى حدة التشويق التي حظيت بها وكانت واحدة من أبرز قصص الانتقالات الداخلية.

هي قصة المغربي رشيد بن محمود في ملاعب الإمارات، التي وصل إليها لاعباً «مغموراً» ليخضع لفترة اختبار في نادي الشعب مع مواطنه مولود مذكر وبلادي كوما.

وقع اختيار «الكوماندوز» على كل من بلادي كوما ومولود مذكر، حين كان النظام ينص على تواجد لاعبين أجنبيين فقط.

من الشعب تحول رشيد بن محمود إلى الخليج «خورفكان حالياً»، فتم التعاقد معه ليكون أحد أبرز نجوم موسم 98-99 حين عاد الأجانب إلى ملاعبنا.

بعد التألق الكبير مع ”الخليج 365”، أضحى بن محمود هدفاً لكل من الأهلي والشباب، فخاض كل منهما «معركة» من أجل الفوز بتوقيع اللاعب المغربي.

توقع الشبابيون حينها أن الصفقة قد حسمت بعدما تم الاتفاق مع إدارة الخليج على انتقال اللاعب الذي وافق على التوقيع مع «الجوارح»، بينما كان الأهلي في الوقت نفسه قد دخل في مفاوضات مع اللاعب أيضاً الذي كان يبحث عن خيار أفضل فنياً ومادياً من وجهة نظره.

انتقل اللاعب من خورفكان إلى دبي، حين أقام مؤقتاً في فندق «سيتي سنتر دبي»، ليجد نفسه «حائراً» بعدما التزم شفهياً مع الناديين، ليسارع مسؤلو الناديين إلى التواصل مع اللاعب الذي لم يجد من خيار سوى إغلاق الهاتف والهرب من دبي إلى العاصمة أبوظبي عبر «التاكسي».

الأهلي لم يقف مكتوف الأيدي، بينما أصيب مسؤولو الشباب بالحيرة، فقد كان في حوزتهم موافقة كتابية من إدارة الخليج، وهاتف اللاعب أصبح خارج الخدمة، ليتحرك الأهلاويون بدهاء كبير ولينجح الثنائي جمعة غريب وعبدالله العويس في الوصول إلى مقر إقامة اللاعب في العاصمة، حيث كان يبيت ليلتها عند أحد الأصدقاء المقربين منه، لينجح الثنائي العويس- غريب في إقناع اللاعب بالتوقيع على العقد الرسمي، وليصبح رشيد بن محمود أهلاوياً وليكتب قصة نجاح وتميز مع الفريق «الأحمر».