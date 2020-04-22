لجنة المسابقات تناقش توصيات ورشة العمل التطويرية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عقدت لجنة المسابقات باتحاد الإمارات لكرة القدم، يوم أمس الثلاثاء، اجتماعها الثاني بنظام الاتصال المرئي عن بُعد برئاسة أحمد يوسف درويش النعيمي عضو مجلس الإدارة، رئيس اللجنة، وبمشاركة سيف ماجد المنصوري عضو مجلس الإدارة نائب رئيس اللجنة، والدكتور محمد سعيد الحتاوي، وجمعة العبدولي، ويحيى خلف المطروشي، أعضاء اللجنة إلى جانب أيمن هارون مدير إدارة المسابقات والتسجيل، ومحمد علي النقبي رئيس قسم المسابقات، والسيد أبوالنجا مسؤول اعتماد المباريات.



وناقشت اللجنة توصيات ومخرجات ورشة العمل التطويرية التي عقدتها لممثلي الأندية في وقت سابق من مختلف المحاور التي تضمنتها أهمها: المراحل السنية المعتمدة للموسم الرياضي المقبل وأعداد اللاعبين المسجلين في كل مرحلة سواء في فئة المواطنين وأبناء المواطنات أو من فئتي المقيمين ومواليد الدولة؛ حيث تقرر أن ترفع اللجنة توصيتها بهذا الخصوص إلى مجلس الإدارة للاعتماد.

كما تمت مناقشة مقترحات الأندية المتعلقة بلوائح المسابقات والأمور التنظيمية للمباريات، وأوصت بإحالتها إلى إدارة المسابقات؛ لاتخاذ اللازم حيالها من خلال دراستها مع لجان وإدارات الاتحاد المعنية أو تضمينها في اللوائح المعتمدة للموسم الرياضي المقبل.

وأوصت اللجنة لمجلس الإدارة باللوائح المعتمدة للموسم القادم بعد استحداث لائحة الإعلام ولائحة ضبط الجودة وكلفت اللجنة الدكتور محمد سعيد الحتاوي مع إدارة المسابقات والإدارات المعنية للمباشرة بصياغتها وإعدادها عقب اعتمادها من قبل مجلس الإدارة.

واطلعت اللجنة على قرارات مجلس الإدارة ذات الصلة بالمسابقات وقررت اتخاذ اللازم بشأنها، كما فوضت إدارة المسابقات بتقديم تصورها لأجندة مسابقات المراحل السنية للموسم الرياضي المقبل على أن يتم عرضه على اللجنة لاحقاً؛ لمناقشته واعتماده.