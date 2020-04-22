نشاط كرة القدم يعود إلى كوريا الجنوبية بمباريات ودية



متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عادت عجلة كرة القدم الكورية الجنوبية للدوران بدءاً من أمس الثلاثاء بمباريات تحضيرية دون جماهير، لموسم تأخر انطلاقه مدة شهرين بسبب تفشي جائحة فيروس كورونا المستجد.

وكانت كوريا الجنوبية ثاني أكثر دولة تأثرا بالفيروس بعد بداية تفشيه في الصين. لكن سيول نجحت في فرملة انتشار فيروس «كوفيد-19» من خلال استراتيجية تتبّع واختبارات كبيرة لسكانها.



وأعلنت الحكومة الكورية الجنوبية نهاية الأسبوع الماضي أنها ستسمح بعودة المباريات في هواء طلق لكن دون جماهير، ثم أعلن الاتحاد الكوري الجنوبي لكرة القدم السماح للاندية بدءاً من الثلاثاء بخوض المباريات التحضيرية للموسم.

ولن يتم السماح لأي مشجع بالحضور إلى الملعب، فيما سيكون تواجد الصحفيين محدوداً بحسب ما اضاف بيان الاتحاد،وعلى سبيل الاحتياط، لن يكون متاحا للاعبين التحدث بين بعضهم بعضا خلال المباريات. كما لن يكون متاحا لهم مصافحة الحكام.

ولم يعلن حتى الآن عن بدء الموسم الرسمي والذي كان مبرمجا في فبراير/شباط الماضي، لكن وكالة «يونهاب» اشارت إلى الاقتراب من إجماع حول انطلاقه في منتصف مايو/ أيار المقبل.