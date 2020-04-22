فهد بن جمعة:تخفيض الرواتب يجب ان يتم برضى اللاعبين وليس بقرار

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - رأس الخيمة: علي البيتي

رحب فهد عبدالله بن جمعة نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس رئيس اللجنة الرياضية، بقرار إلغاء منافسات فرق المراحل السنية ووصف القرار بأنه منطقي ومتوقع ،فيما توقع إلغاء دوري الخليج العربي ودوري الدرجة الأولى أو إكمالهما في أغسطس أو سبتمبر. وقال إنه ضد إنهاء المنافستين والأخذ بالترتيب الحالي لأن فيه ظلماً للأندية التي تعبت واجتهدت وعملت وصرفت ملايين الدرهم، معتبراً ان قرار تخفيض الرواتب كان يجب ان يتم بموافقة ورضا اللاعبين لأن هناك عقودات موقعة معهم لم تنص على ذلك.

وقال: عودة دوري المحترفين حالياً غير ممكنة لأسباب صحية وهي غير ممكنة في أشهر الصيف أيضاً،أعني الأشهر الثلاثة المقبلة من ناحية عملية، لا يمكن إقامة منافسات في هذه الفترة من العام، ما يحدث الآن هو شبه إلغاء للدوري لأن فترة التوقف الحالية أخرجت الفرق واللاعبين من الأجواء وأثرت في الجاهزية البدنية، وفي حال قرر الاتحاد عودة الدوري فالفرق ستبدأ من الصفر وستكون بحاجة إلى فترة إعداد جديدة.

وذكر ان التدريبات التي يخضع لها اللاعبون بمنازلهم لا تعدهم بدنياً لأنها تدريبات عادية يمارسها الجميع حتى المسنون بينما يحتاج اللاعب إلى تدريبات حقيقية ولإعداد بدني خاص. وأوضح نائب رئيس مجلس إدارة نادي الرمس أن القرار في الأخير بيد الاتحاد وهو سيتخذ القرار المناسب بطبيعة الحال والذي يتماشى مع الظرف والمصلحة العامة لكنه رجح إما إلغاء الدوري أو استئنافه في أغسطس وسبتمبر.

وعن قرار تخفيض الرواتب قال انه يجب ان يتم بموافقة ورضا اللاعبين لأن هناك عقودات موقعة معهم لم تنص على ذلك ولهذا يجب مراجعتهم وأخذ موافقتهم وحث الجميع على الالتزام والبقاء بمنازلهم وقال: ان البقاء في المنازل اهم سلاح لمحاربة المرض. هناك أشياء كثيرة يمكن عملها خلال هذه الفترة من داخل المنازل مثل الرياضة والقراءة والجلوس مع العائلة ومتابعة الأبناء في دراستهم والأهم من كل ذلك أن البقاء في المنزل يحمي الناس من هذا الوباء الفتاك.