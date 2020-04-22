الزمالك يطلب جابر ودونجا ومنصور ضمن صفقة تبادلية مع بيراميدز

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - تبحث إدارة نادي الزمالك حالياً، عقد صفقة تبادلية مع بيراميدز، في فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، في ظل العلاقة الطيبة التي تجمع الناديين، والصفقة تستهدف ضم عمر جابر (لاعبه السابق) ونبيل عماد دونجا وأحمد أيمن منصور.

وكشف مصدر مطلع بنادي الزمالك عن أن المفاوضات المباشرة الحالية بين الزمالك وبيراميدز تتم عن طريق أمير مرتضى منصور، المشرف العام على قطاع الكرة بالزمالك، مع عمرو بسيوني، مدير التعاقدات بنادي بيراميدز، ويرغب مسؤولو بيراميدز في ضم أكثر من لاعب من الأبيض في المقابل.

وتلقى الزمالك العديد من الترشيحات خلال الفترة الماضية بشأن الصفقات الجديدة، وعلى رأسهم ثلاثي بيراميدز، إلى جانب كريم العراقي ظهير المصري البورسعيدي وحسام حسن مهاجم سموحة، واشترط الزمالك الحصول على رغبة المرشحين للانضمام إلى القلعة البيضاء أولًا قبل التفاوض، لتجنب حدوث أي مزايدات من جانب الأندية الأخرى.