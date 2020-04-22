أفضل 50 قميصاً ناجحاً ليس بينها قميص ميسي!

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - عبرت الصحافة في إسبانيا عن غضبها من عدم ورود قميص نجم برشلونة ليونيل ميسي، في قائمة أكثر 50 قميصاً تحقيقاً للنجاح في تاريخ كرة القدم التي نشرتها مجلة «فرانس فوتبول»، لاسيما أن المجلة تقدم جائزة الكرة الذهبية سنوياً وآخر جائزة كانت من نصيب ميسي (الكرة السادسة) لكن القائمة تجاهلت ميسي وغريمه كريستيانو رونالدو صاحب الكرات الخمس.

وتحيزت قائمة «فرانس فوتبول» وفق الموندو ديبورتيفو لنجوم الغريم ريال مدريد الذي احتل قميصه بين عامي 1956-1966 المركز الـ16 وقميصه موسم 2001-2002 المركز الـ23، واحتل قميص برشلونة بين عامي 1974 و1976 بقيادة العملاق يوهان كرويف المركز الـ21 وحل فريق برشلونة موسم 1997-1998 في المركز الـ37 وحصد حينها الفريق ثنائية الدوري والكأس لكنه لم يحصد لقب أوروبا كما فعل ميسي، وتصدر قميص أياكس بين عامي 1971-1973 القائمة يليه سانت ايتيان الفرنسي بين عامي 1975-1977، وفي المركز الثالث منتخب هولندا عام 1974 ثم البرازيل عام 1970 وقميص بوكا جونيورز 1981. وفي قائمة «فور فور تو» تصدر قميص منتخب الدنمارك 1986 يليه قميص بوكا جونيورز 1981 ثم هولندا 1976 وتراجع فريق برشلونة بين عامي 1982-1989 إلى المركز اـ42 وخلت القائمة من أي ذكر لفريق برشلونة بعهد ميسي أو فريق ريال مدريد.