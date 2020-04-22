هافيرتز يعلن التحدي باللعب خارج ألمانيا

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - متابعة: ضمياء فالح

سلطت صحيفة الصن البريطانية، الضوء على الألماني كاي هافيرتز (20 عاماً) لاعب وسط باير ليفركوزن وهدف كبار أوروبا في موسم التنقلات الصيفية، وقال لاعب الوسط إنه لا يستبعد فكرة اللعب في أوروبا، وأضاف: «أتساءل أحياناً عما يعرفه الناس عني، أنا مستعد لأخذ خطوة كبيرة وأحب التحديات ومنها اللعب خارج ألمانيا».

وتابع أكثر المواهب الألمانية الواعدة حالياً: «أحب ليفركوزن وهو ناد كبير وسعيد فيه، لكنني طموح وأتطلع لنقل مسيرتي لمستوى جديد». ويقدر سعر المهاجم بـ90مليون استرليني ويشبهه المراقبون بأوزيل وبالاك وتوني كروز.

ولد هافيرتز بمدينة آخن لأب شرطي وأم محامية وورث حب الكرة من والده وجده اللذين لعبا في فرق الهواة.

في سن الرابعة التحق هافيرتز بفريق «أليمانيا ماريادورف» المحلي الذي كان يرأسه جده لوالدته وبفضل مهاراته كان يلعب مع أولاد أكبر منه سناً، وفي التاسعة من عمره تألق هافيرتز في بطولة كأس بمدينة كولون؛ حيث دأب كشافة البوندسليجا على الحضور لرصد المواهب، وعلى الرغم من مراقبة مونشنجلادباخ ودورتموند وكولون له، فإن ليفركوزن هو الذي خطفه بسن الحادية عشرة، تمرن هافيرتز في مركز كيرتيكوتن للرياضيين الشباب وهو واحد من أفضل مراكز تعليم الكرة في ألمانيا مطلع الألفينيات، وفي 15 أكتوبر/تشرين الأول 2016 دخل هافيرتز تاريخ النادي كأصغر مبتدئ بسن 17 عاماً و126 يوماً في مباراة الخسارة أمام بريمن 2-1. وبعد 4 أشهر من تلك المباراة صنع هافيرتز أول هدف لزميله كريم بالعربي وكان ذلك الهدف يحمل رقم 50 ألفاً في تاريخ البوندسليجا.

في 2018 أصبح أصغر لاعب يخوض 50 مباراة في الدوري الألماني وفي الموسم الماضي قدم هافيرتز نفسه على الصعيد العالمي بعدما سجل 17 هدفاً في 20 مباراة بجميع المسابقات مع فريقه خلف العملاق ليفاندوفسكي (22 هدفاً) والإسباني باكو ألكاسير (18 هدفاً).

يحب هافيرتز عزف المقطوعات الكلاسيكية عندما لا يكون في الملعب وتشاركه خطيبته صوفيا الإهتمامات ويقول عن نفسه: «نشأت على التواضع وتعلمت من والدي أن الغرور والتكبر ليسا من الصفات المحمودة. لماذا يرى لاعب الكرة نفسه أفضل من غيره؟ نحن أشخاص عاديون مثل معظم الناس، كما أنني لم أحقق أي إنجاز بعد. كرة القدم تتعلق بحصد الألقاب وأنا لم أحصد أي لقب منذ احترافي».