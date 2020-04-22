الصفران: البقاء في المنزل لا يعيق تدريبات الدراجات الهوائية

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - أكد الكويتي منصور الصفران بطل المغامرة بالدراجات الهوائية «بي إم إكس»، والمقيم حالياً في الإمارات، أن ممارسة الرياضة في الهواء الطلق من الأمور البديهية بالنسبة إلى محترفي الدراجات الهوائية، لكن البقاء في المنزل لا يشكل عائقاً لمواصلة التمرين، وقدم نصائح لمحبّيه حول الروتين اليومي الصحيّ على الصعيدين الرياضي والغذائي.

تُعتبر الـ«بي إم إكس» رياضة تقنية إلى أقصى حدّ، وهو ما يجعل روتين اللياقة البدنية الخاص بمنصور الصفران تقنياً كذلك ومحدداً.

ولم تكن انطلاقة الصفران الرياضية تقليدية بالنسبة إلى بطل لدراجات الـ«بي إم إكس»، فهو بدأ مسيرته بممارسة رياضة الكاياك، وسرعان ما أهّلته مهاراته لأن يكون عضواً في المنتخب الوطني الكويتي. ونجح منصور، إلى جانب اثنين من أصدقائه، في الإبحار في الكاياك في بحر الخليج من الكويت إلى عُمان على مدى تسعين يوماً، للتوعية إلى الحاجة لمزيد من الحماية للبيئة البحرية وتعزيز الجهود البيئية المشتركة في دول مجلس التعاون الخليجي.

والبطل الكويتي من القلّة الذين أثبتوا أنَّ في استطاعة الإنسان التأقلم مع كل تغيير في سبيل تحقيق أحلامه، وعن نظام التمارين الذي يتّبعه قال «البداية تكون مع تمارين الإطالة صباحاً، قبل الانتقال إلى التمرين الهوائي والحركات التي يستخدم فيها وزن الجسم في وقت لاحق بعد الظهر». وبينما تمتدّ كل من جلسات تمارينه ما بين ساعة وساعتَين، تندرج التمارين القاسية والمركّزة في فترة بعد الظهر، والبداية تكون مع 15 دقيقة من التمرين الهوائي على الدراجة، تليها جولة 15 إلى 20 دقيقة من تمارين القوّة المكثّفة، مع التركيز على مناطق محددة من الجسم.