شكرا لقرائتكم خبر عن الرقم 66 للوقاية من الغرور والان نبدء باهم واخر التفاصيل

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - كشف رادكليف مسؤول الزي في نادي ليفربول الإنجليزي، عن السر وراء منح اللاعب الإنجليزي الدولي ترنت ألكسندر أرنولد الرقم 66 بخلاف زملائه في الفريق الأول ذوي الأرقام الأولية وقال:«عندما يلتحق شباب الأكاديمية بالفريق الأول نحاول عمداً منحهم أرقاماً مرتفعة كي لا يشعروا بالغرور ويظنوا أنهم وصلوا القمة. اخترت الرقم 66 لأرنولد لأنه مرتفع ومتوفر لكنني أشعر الآن بالغرابة لأنه سعيد ويحتفل بالألقاب معه. ترنت سعيد لأنه يلعب في الفريق الأول ولا يطلب أكثر من هذا». وينافس ترنت على جائزة أفضل لاعب شاب هذا الموسم لكن فكرة إلغاء حفل جوائز لأول مرة منذ 1973 تضاعفت بعد إيقاف عملية التصويت.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر الرقم 66 للوقاية من الغرور لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحبفة الخليج وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.