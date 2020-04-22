ديوكوفيتش يرفض اللقاح

متابعة الخليج 365 - ابوظبي - قال نجم التنس الصربي نوفاك ديوكوفيتش عبر منصته في الفيسبوك: إنه يرفض أخذ اللقاح قبل السماح له باللعب، وأضاف في حوار مباشر مع رياضيين صرب: «أنا شخصياً أعارض التلقيح ولا أريد أن يجبرني أحد على أخذ اللقاح كي أستطيع السفر لكن إذا أصبح الأمر مفروضاً، ماذا سيحدث؟ علي حينها اتخاذ قرار. لدي آرائي وأفكاري الخاصة بشأن هذا الموضوع ولست أدري إن كانت هذه الآراء ستتغير في وقت ما، لا أعرف».