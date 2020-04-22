شكرا لقرائتكم خبر عن ظهير سموحة يتحدث عن العودة للأهلي و"سهولة" تعويض أحمد فتحي والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يرى كريم يحيى لاعب الاهلي المُعار لسموحة أن القلعة الحمراء قادرة على تعويض أحمد فتحي لاعب الفريق الذي سيرحل بنهاية الموسم الجاري لعدم تجديد عقده ، موضحاً أنه جاهز ويتمنى العودة للأهلي الموسم المقبل.

وأكد كريم يحيى في تصريحات لـ ملعب ONTIME مع شوبير :أنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت..لقد كانت فترة الإعارة فرصة جيدة للعب وإظهار قدراتي من أجل العودة للأهلي.

وأستطرد ، قائلاً: المنافسة مع محمد هاني في مركز الظهير الأيمن للأهلي حال عودته ستكون في صالح الفريق، موضحاً أنه لا يمكن أن يشترط على الاهلي أي شروط من أجل العودة سواء كان ذلك يتعلق باللعب أساسياً من عدمه أم فيما يتعلق بمقابل مالي.

Advertisements

من ناحية أخرى ، يدرس السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، تقريراً تلقاه مؤخراً عن خماسي الفريق المُعار لنادى سموحة وهم "كريم يحيى وصلاح محسن وناصر ماهر وفوزى الحناوىومحمد عبد المنعم " من أجل متابعة هذا الخماسي وتحديد مصيرهم من العودة للقلعة الحمراء أو البقاء فى النادى السكندرى أو الرحيل لأى نادٍ آخر على سبيل الإعارة.

ويمتلك الأهلى عدداً كبيراً من اللاعبين المُعارين فى أندية محلية، ويرغب مسئولو القلعة الحمراء فى حسم مصير هؤلاء المُعارين خلال الفترة المقبلة وستكون الكلمة الأولى والأخيرة بالطبع للمدرب السويسرى رينيه فايلر الذى يعكف حالياً على دراسة هذا الملف حالياً.

ويرغب الخماسي الأهلاوى المُعار لسموحة، وتحديداً الثلاثى "ناصر ماهر وصلاح محسن وكريم يحيى" فى حسم مصيرهم من العودة للقلعة الحمراء من عدمها، خاصة أن تقارير عديدة أشارت مؤخراً إلى أن الأهلى يُفكر فى استعادة أكثر من لاعب مُعار لسموحة، وفى مقدمتهم كريم يحيى لتعويض أحمد فتحى ظهير أيمن الفريق الذى سيرحل بنهاية الموسم الجارى لعدم تجديد عقده مع النادي.