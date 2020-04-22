شكرا لقرائتكم خبر عن جونيس:.شيكابالا أفضل من محمد صلاح بس مفيش مدرب "خد بإيده" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة ان الكرة المصرية تمتلك لاعبين "جواهر وألماظ" قادرة علي الاحتراف في اَي نادي والدليل علي ذلك هو المنتخب الاوليمبي بقيادة شوقي غريب الذي ظهر بمستوي مميز في بطولة امم افريقيا وفاز باللقب .

اضاف جونيس ان شيكابالا لاعب الزمالك من اللاعبين المُميّزين في الدوري اليوناني وهو لاعب مميز وإمكانياته رائعه وهو أفضل من محمد صلاح لاعب ليفربول لكن شيكابالا لم يجد المدرب الذي يوجهه وقتها.

اضاف جونيس انه تلقي العديد من العروض عقب رحيله من دجلة من المغرب واليونان ولكنه يفضل البقاء في مصر وتدريب احدي الفرق ، اكد المدير الفني الأسبق الجونة انه سعيد بالتواجد في مصر حاليا رغم انتشار فيروس كورونا في دول العالم وان هناك وقت متاح للخروج والسير في الطرقات واداء بعض التدريبات عكس اليونان التي تفرض حظر تام .

كما اكد جونيس ان الدوري المصري يضم فرق جيدة مثل الاهلي والزمالك و بيراميدز وجميعها قادرة علي التتويج بالدوري والألقاب .٠