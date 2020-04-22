شكرا لقرائتكم خبر عن جونيس: دجلة يشبه مانشستر سيتي ..وتلقيت عروض تدريب من المغرب والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف اليوناني تاكيس جونيس المدير الفني السابق لفريق وادي دجلة ان اداء فريقه يشبه نفس طريقة لعب فريق مانشستر سيتي الإنجليزي ، موضحاً في تصريحات لبرنامج جمهور الثالثة علي اون تايم سبورتس والذي يقدمه ابراهيم فايق انه يلعب بطريقة لعب معينة تشبه طريقة برشلونة ومانشستر سيتي الإنجليزي وأنه كان يؤدي مباريات جيدة لكن النتائج لم تكن جيدة ولكن مع نهاية الدوري كان سيكون للفريق شان اخر وفي مركز جيد.
كما اكد جونيس ان الدوري المصري يضم فرق جيدة مثل الاهلي والزمالك و بيراميدز وجميعها قادرة علي التتويج بالدوري والألقاب .٠
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