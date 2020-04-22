شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. كهربا و صلاح أمين وأمح فى"تشكيل عصابي" على انستجرام والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة برفقة المشجع الأهلاوي الشهير أمح وصلاح أمين مهاجم فريق مصر المقاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وظهر الثلاثي في الصورة وكأنه يرتدي "زي" أحد العصابات .

ويتغلب كهربا على ملل حظر كورونا بعدة أنشطة، وأبرزها التيك التوك والفيديو لايف مع أصدقائه ولعب الطاولة، فضلا عن التدريبات الصباحية بالجرى.

من ناحية أخرى، واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، التراجع فى قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى يناير الماضى، ليخسر نحو 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، فى ظل توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.

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