صور.. كهربا و صلاح أمين وأمح فى"تشكيل عصابي" على انستجرام

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر محمود عبد المنعم " كهربا " صانع العاب فريق الاهلى صورة برفقة المشجع الأهلاوي الشهير أمح وصلاح أمين مهاجم فريق مصر المقاصة عبر موقع التواصل الاجتماعى أنستجرام وظهر الثلاثي في الصورة وكأنه يرتدي "زي" أحد العصابات .
ويتغلب كهربا على ملل حظر كورونا بعدة أنشطة، وأبرزها التيك التوك والفيديو لايف مع أصدقائه ولعب الطاولة، فضلا عن التدريبات الصباحية بالجرى.
من ناحية أخرى، واصل محمود عبد المنعم كهربا، صانع ألعاب النادى الأهلى، التراجع فى قيمته التسويقية منذ انضمامه إلى القلعة الحمراء فى يناير الماضى، ليخسر نحو 5 ملايين جنيه وفقاً لآخر تحديث للقيمة التسويقية على موقع الإحصائيات ترانسفير ماركت، فى ظل توقف النشاط الرياضى حالياً بسبب وباء كورونا المستجد.
وانخفضت القيمة التسويقية لكهربا من مليون ونصف المليون يورو، أى ما يعادل 25 مليونا و800 ألف جنيه مصرى، لتصل إلى مليون و200 ألف يورو أى ما يعادل 20 مليونا و600 ألف جنيه.
يذكر أن أعلى قيمة تسويقية سجلها كهربا فى مسيرته الاحترافية، كانت خلال الفترة التى كان اللاعب معاراً فيها من الزمالك إلى اتحاد جدة السعودى، حيث بلغت القيمة التسويقية لكهربا نحو 2 مليون و300 ألف يورو أى ما يعادل 39 مليونا ونصف المليون جنيه.
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