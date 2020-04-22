شكرا لقرائتكم خبر عن 5 فراعنة صعدوا إلى منصة التتويج الأفريقية من القسم الثانى..تعرف عليهم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

نجح المنتخب الوطنى فى الحصول على سبع ألقاب لكأس الأمم الأفريقية أعوام 1957 و1959 و1986 و 2006 و 2008 و 2010 بنجاح منقطع النظير .

ولمع من خلال تلك البطولات أكثر من لاعب واحترف بعدها فى العصر الحديث عدد من اللاعبين فى أندية اوروبا ، إلا أن هناك عدد من لاعبى القسم الثانى الذين تألقوا فى تلك البطولات بالتخصص وهو ما نرصده فى التقرير التالى :-



ياسر رضوان

ياسر رضوان

تألق ياسر رضوان بشكل ملفت للنظر فى كأس الأمم الأفريقية عام 96 التى أقيمت بجنوب أفريقيا تحت قيادة الهولندى رود كرول بالرغم من مشاركته فى ذلك الوقت مع فريق بلدية المحلة أحد أندية الأقاليم التى ظهرت فى أوائل التسعينيات .

وشارك رضوان مع كتيبة البلدية التى ضمت العديد من النجوم على رأسهم اكرم عبد المجيد واحمد فاروق ومحمد عمارة وأسامة حامد وغيرهم من النجوم الذين انتقلوا للعديد من أندية الدورى الممتاز وقتها .

حصل ياسر رضوان على أفضل ظهير أيمن فى كأس الأمم الأفريقية عام 96 بالرغم من أداء المنتخب الوطنى الباهت ليتلقى العديد من عروض الإحتراف وينتقل لهانزرستوك الألمانى ويشارك معه لمدة 6 مواسم حتى عام 2002 .

قام محمود الجوهرى بضم ياسر رضوان بكأس الأمم الأفريقية عام 1998 ليستمر اللاعب فى تألقه فى البطولة وينجح فى إحراز هدف فى مرمى المنتخب الزامبى ، بالإضافة لضربة جزاء فى لقاء كوت ديفوار فى الدور قبل النهائى للبطولة التى حصل الفراعنة على لقبها .

Advertisements



محمد عمارة

محمد عمارة

مثلما فعل ياسر رضوان ، تألق أيضا محمد عمارة بشكل ملحوظ بكأس الأمم الأفريقية عام 96 وكان وقتها لاعبا ببلدية المحلة ، ليقوم الأهلى بالتعاقد مع اللاعب عقب البطولة وينتقل للقلعة الحمراء ويستمر فى تألقه بكأس الأمم الأفريقية عام 98 والتى مثل فيها ثنائيا متجانسا مع عبد الستار صبرى وكانت لكراته العرضية أكبر الأثر فى تحقيق الفراعنة للنتائج المرجوة وتحقيق البطولة فى النهاية .



عبد الظاهر السقا

عبد الظاهر السقا

ظهر عبد الظاهر السقا مع محمود الجوهرى فى كأس الأمم الأفريقية عام 98 وظهر بشكل جيد خاصة وأن الجنرال كان مؤمن بقدراته بالرغم من وجود اللاعب فى صفوف المنصورة أحد أندية القسم الثانى حاليا .

ورغم عدم امتلاك اللاعب للخبرات الأفريقية إلا أن الجوهرى كان يقوم بتدريبه على انفراد قبل البطولة الأفريقية لتأهيله وهو ما أدى لتألق اللاعب واحترافه فى الموسم الذى يليه بالدورى التركى لتستمر رحلة من العطاء هناك لمدة 10 سنوات .



طارق مصطفى

طارق مصطفى

لاعب الشرقية للدخان والزمالك الأسبق اكتشفه محمود الجوهرى فى تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم عام 1998 ، ليستمر فى المشاركة مع الفراعنة بكأس الأمم الأفريقية التى أقيمت من نفس العام ببوركينا فاسو .

احرز هدف شهير فى نهائى البطولة أمام جنوب أفريقيا فى اللقاء الذى انتهى لصالح المنتخب بهدفين نظيفين .

-عبد-الحليم-علي

عبد الحليم على

لعب للشرقية للدخان أحد أندية القسم الثالث ثم انتقل لصفوف الزمالك ليسطر تاريخا باسمه بعدما أصبح كبير هدافى البيت الأبيض برصيد 138 هدفا فى كافة البطولات

شارك مع المنتخب الوطنى بكأس الأمم الأفريقية عام 2006 بالقاهرة وأضاع ضربة جزاء فى لقاء كوت ديفوار عندما اطاح بالكرة خارج المرمى تماما فى نهائى البطولة والتى حصد المنتخب على لقبها بركلات الترجيح بنتيجة 4/2 .