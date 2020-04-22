شكرا لقرائتكم خبر عن صن داونز يؤكد ما نشره ”الخليج 365” : الأهلي فاوض جاستون سيرينو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعترف خالد علي المنسق الإعلامي لفريق صن داونز الجنوب افريقي، بأن الأهلي يرغب في ضم الأورجواياني جاستون سيرينولاعب صن داونز، وهو ما كشف عنه ”الخليج 365” مؤخراً موضحاً أن مسئولين في القلعة الحمراء تواصلوا مع النادي الجنوب أفريقي للحصول على خدمات اللاعب خلال إنتقالات الصيف المقبلة.

وقال خالد علي في تصريحات لبرنامج ملعب اون تايم علي قناة اون تايم سبورت الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير مساء الثلاثاء: الأهلي سلك الطرق الشرعية للتعاقد مع سيرينو إلا ان إدارة نادي صن داونز والمدير الفني موسيماني رفضا تماما الاستغناء عن اللاعب في الموسم المقبل لانه محور أداء الفريق ورغبة إدارة النادي في حصد دوري ابطال افريقيا الموسم المقبل موضحاً أن اللاعب مرتبط بعقد لمدة 3 مواسم تبدأ من الموسم المقبل بعد تجديد عقده مؤخراً.

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وكان ”الخليج 365” قد أكد أن الاهلي دخل فى مفاوضات مبدئية لضم الأوروجويانى جاستون سيرينو حيث يتطلع مسئولو القلعة الحمراء لحسم صفقة نجم صن داونز التى لن تكون سهلة على الإطلاق بسبب تمسك النادى الجنوب أفريقى باللاعب الأوروجويانى، باعتباره نجم الشباك الأول فى الفريق الجنوب أفريقى، لكن الأهلى يرغب فى الفوز بخدمات اللاعب الذى برز اسمه بشكل لافت للنظر مع ناديه خلال الموسمين الأخيرين ويُعد أحد أبرز نجوم دورى أبطال أفريقيا فى الموسمين الأخيرين.

وعلم ”الخليج 365” أن جاستون سيرينو يلقى رغبة شديدة وقناعة تامة من رينيه فايلر، المدير الفنى للأهلى، الذى عبّر عن إعجابه التام بقدرات نجم صن داونز خلال مباراتى الأهلى مع بطل جنوب أفريقيا الأخيرتين بدور الثمانية لدورى أبطال أفريقيا هذا الموسم واللتين انتهتا بفوز الأهلى بثنائية نظيفة فى القاهرة خلال مباراة الذهاب والتعادل بهدف لمثله فى جنوب أفريقيا خلال مباراة العودة والتى سجل خلالها النجم الأورجويانى هدف التعادل لفريقه بعدما سبق وتقدم للأهلي.

وتتوافق رغبة فايلر لضم جاستون مع بعض حماس مسئولى القلعة الحمراء للصفقة ذاتها وفى مقدمتهم محمود الخطيب رئيس النادى الذى كان رئيساً لبعثة الفريق فى جنوب أفريقيا لمواجهة صن داونز بإياب دور الثمانية لدورى الأبطال خلال شهر مارس الماضى، وشاهد الخطيب جاستون من الملعب وأبدى إعجابه الشديد هو الأخر باللاعب.