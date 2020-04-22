"لاعب فدائي".. شحاتة يكشف ما قاله لطارق حامد ليصبح مثل شوقي وعبدربه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أشاد حسن شحاتة المدير الفني الأسبق لمنتخب مصر ونادي الزمالك بالمستويات التي يقدمها طارق حامد لاعب وسط الزمالك ومنتخب مصر، ووصفه بالفدائي.

وقال حسن شحاتة في تصريحات لبرنامج "الماتش" "طارق حامد لاعب فدائي، تحدثت معه لكي يقوم بتطوير أدائه".

وتابع "قلت له يجب أن لا يكون الحديث عن طارق حامد بأنه يستحوذ عل الكرة بالركلات الحرة أو البطاقات الصفراء".

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واستمر "هو لاعب قوي جداً، الزمالك والمنتخب يعتمدان عليه بشكل كامل، وبالتالي نصحته لكي يتطور ادائه فيما يخص التمرير والتسديد".

وأكمل "محمد شوقي يختلف، لديه لمسة جيدة بالكرة، كان مدافع ولاعب وسط صلب، وكذلك يحرز أهداف، مثل حسني عبدربه وأحمد حسن".

واختتم "هذا ما قلته لطارق، يجب أن تتقدم وتسجل الأهداف ويكون هناك تطوير في الأداء، هذا هو الفارق بينه وبين عبدربه وشوقي وأحمد حسن".