ملف الثلاثاء.. الأهلي يطلب ضم نجم صنداونز..ونجل زيدان يقترب من اللعب للجزائر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):
زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الثلاثاء 21 ابريل 2020.
عمرو بركات يكشف سبب رحيله عن الأهلي
مدرب بني ياس: الأهلي تفاوض معي مرتين
حسن شحاتة يفضل أبو تريكة على عبد الله السعيد
أحمد عيد: جوزيه نجح بسبب لاعبي الأهلي.. وفيريرا أفضل منه
نجل زيدان يقترب من اللعب لمنتخب الجزائر
الصحة العالمية توصي بتجميد الكرة الأوروبية لنهاية 2021
الحكومة الهولندية تقرر تعليق النشاط الكروي حتى سبتمبر
كوكا يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن"
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