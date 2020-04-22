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ملف الثلاثاء.. الأهلي يطلب ضم نجم صنداونز..ونجل زيدان يقترب من اللعب للجزائر

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محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة عن يوم الثلاثاء 21 ابريل 2020.

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نجل زيدان يقترب من اللعب لمنتخب الجزائر

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الحكومة الهولندية تقرر تعليق النشاط الكروي حتى سبتمبر

كوكا يعتذر عن عدم المشاركة في بطولة فيفا لـ"بلاي ستيشن"

الأهلي يطلب ضم نجم صنداونز

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