عمرو بركات يكشف سبب رحيله عن الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد عمرو بركات، لاعب الجونة، أنه فخور بالفترة التي قضاها داخل الأهلي، مشيرا إلى أنه لم يحصل على الفرصة الكاملة لإثبات نفسه.

وقال بركات في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد، إنه لا توجد بينه وبين حسام البدري المدرب الفني للأهلي وقتها مشكلة، تسببت في عدم مشاركته بصورة مستمرة مع الفريق.

وعن سؤاله هل توجد مشكلة مع البدري رد قائلا:" ما فيش اي مشكلة، اسألوا المدرب، وبالنسبة لي لا توجد أي مشاكل معه".

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وأضاف:" كنت أساله عن عدم مشاركتي وهل هذا بسب موقف أو مشكلة فكان دائما ما يخبرني بأنه لا توجد أي مشاكل معه وعلي انتظار الفرصة للتواجد مع الأهلي بشكل أساسي".

وأوضح، أن فترة انتظار الفرصة كما كان يقول البدري ليقرر هو الرحيل عن النادي للحصول على حقه في التواجد كأساسي مع فريق اخر".

وأتم:" رحيلي إلى سموحة جاء حين قرر الأهلي التعاقد مع ياسر ابراهيم في خط الدفاع لذلك قام الأهلي بالضغط علي للانتقال إلى الفريق السكندري لتسهيل اتمام صفقة ابراهيم".