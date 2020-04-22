مدافع سموحة: الأهلي والزمالك تفاوضا معي قبل إصابتي الأخيرة

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة ـ الخليج 365:

قال محمود عزت، مدافع سموحة، إن ناديي الأهلي والزمالك دخلا في مفاوضات لضمه قبل إصابته بقطع في الرباط الصليبي.

وأضاف عزت ـ خلال مداخلة أُجريت معه ببرنامج يامساء الأنوار مع الإعلامي مدحت شلبي:"المفاوضات التي كانت معي كانت بعلم من إدارة نادي سموحة وبعد إصابتي لم توجد أي مفاوضات من أي نادي".

وتطرق عزت في حديثه للمهاجمين في بطولة الدوري؛ حيث قال:"وليد أزارو من أفضل المهاجمين الذين واجهتهم بسبب تحركاته وكذلك سيف الدين الجزيري لاعب المقاولون".

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وبخصوص رأيه في مصطفى محمد مهاجم الزمالك، رد عزت:"مهاجم واعد في الدوري المصري ولديه مستقبل".

وأشار لاعب سموحة إلى أنه علم أن نادي الزمالك ونادي أمريكي يتفاوضوا خلال الفترة الجارية من زميله بالفريق حسام حسن.

وكان فرج عامر، رئيس نادي سموحة قد أشار عبر تدوينة له على حسابه بموقع تويتر، إلى أنه يفضل العروض التي وصلت للاعب فريقه حسام حسن من الدوري الأمريكي عن العروض المصرية.