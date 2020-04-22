مدرب بني ياس: الأهلي تفاوض معي مرتين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

كشف الألماني وينفرد شايفر، المدير الفني لفريق بني ياس الإماراتي، عن تفاوض النادي الأهلي معه لتدريب الفريق الأحمر عام 2005،

وقال شايفر، في تصريحات هاتفية لـ"أون تايم سبورتس" مساء الثلاثاء: "تلقيت العرض الأول من الأهلي لتدريبه منذ 15 عاما".

وأضاف: "جاء العرض الآخر في السنوات الماضية حين كنت مدربا لجامايكا"، في إشارة إلى فترة تدريبه لمنتخب جامايكا خلال الفترة من 2013 إلى 2016.

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وتابع المدرب السابق لمنتخب الكاميرون: "كنت أرغب في القدوم إلى القاهرة لتدريبه لكن لم تكلل المفاوضات بنجاح، ولا أتذكر المدرب الذي تعاقدوا معه في ذلك الوقت".

وأوضح: "أتابع الكرة المصرية وأعرف أن الأهلي (نمبر وان) حيث يأتي على القمة في المركز الأول بالدوري، والزمالك في المرتبة الرابعة وتفاجئت لتراجعه".

وأكد: "حرصت أيضا على متابعة كأس الأمم الإفريقية في مصر، لكن لم يؤد المنتخب المصري بصورة جيدة حيث كان يجب أن يفوز بالبطولة لكنه ودعها مبكرا".

وأتم بني ياس تصريحاته بالإشارة إلى أن دولة مثل مصر تحتاج نوعية معينة من مدربي كرة القدم.