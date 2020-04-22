أحمد السيد: الزمالك فاوضني كثيراً.. وممدوح عباس منحني "شيك" على بياض

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عبد القادر سعيد:

كشف أحمد السيد مدافع النادي الأهلي المعتزل أن إدارة نادي الزمالك فاوضته أكثر من مرة من أجل الانتقال إلى صفوف القلعة البيضاء وقت أن كان لاعباً.

وفي حوار مع قناة "أون تايم سبورتس 2" قال أحمد السيد :"الزمالك فاوضني أكثر من مرة، لكنني لا يمكن أن أفعل ذلك أبداً وانتقل إلى النادي المنافس للأهلي".

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وسرد أحمد السيد قصة مفاوضاته مع الزمالك في عهد ممدوح عباس الرئيس الأسبق للنادي الأبيض، مشيراً إلى جلسة جمعته بعباس.

وأضاف أحمد السيد :"طلب ممدوح عباس عقد جلسة معي، وأنا لا أرفض طلب أي شخص ذو قيمة كبيرة أن يتحدث ويجلس معي، لذلك قبلت".

وأنهى مدافع الأهلي المعتزل :"ممدوح عباس منحني شيك على بياض، وقال لي أكتب الرقم الذي تريده، كان هذا عرضاً لا يمكن أن يُرفض، لكنني رفضته".