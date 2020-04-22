صنداونز يكشف موقفه من مفاوضات الأهلي لضم سيرينو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:

اعترف خالد علي، المنسق الإعلامي لفريق صنداونز الجنوب أفريقي، برغبة الأهلي في التعاقد مع اللاعب الأوروجوياني جاستون سيرينيو خلال فترة الانتقالات المقبلة، مشيرا إلى أن النادي رفض التفريط في خدماته.

وقال خالد علي، في تصريحات لبرنامج "ملعب أون تايم" بقناة "أون تايم سبورتس": "المفاوضات السرية دخلت مرحلة الجد، الأهلي يرغب في التعاقد مع سيرينو، مثلما كان يريد ضم كيجان دوللي قبل أربع سنوات".

وأضاف المسؤول المصري الذي كان يرتدي قميص الأهلي أثناء حديثه عبر "سكايب": "كان هناك اقتراح من مسؤولي الأهلي برغبتهم في ضم بعد لقاء العودة بين الفريقين في مصر بربع نهائي دوري أبطال إفريقيا".

وتابع: "كنت تحدثت مع الجهاز الفني وإدارة صنداونز عن موقف سيرينو قبل مفاوضات الأهلي في حالة وصول عرض لضم اللاعب، وتم تأجيل الحديث عن مصيره لكن الإقصاء من دوري الأبطال حال دون ذلك".

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وأكمل: "الأهلي سلك الطرق الشرعية في مفاوضاته مع سيرينو، من الطبيعي أن يستشف أي ناد عن رغبة اللاعب أولا قبل اتخاذ الطرق الشرعية بالمفاوضات مع النادي الذي يرغب في ضم لاعب من فريقه".

وأوضح: "سيرينو لديه 3 سنوات في عقده مع صنداونز، واستفسرت عن متطلبات النادي، لكن موسيماني المدير الفني قال لي إنه سينافس في دوري الأبطال، واستبعد تماما فكرة الاستغناء عن مفتاح اللعب لديه".

وأكد: "إدارة صنداونز اتخذت قرارا نهائيا أيضا بعدم التفريط في اللاعب، وجاء ذلك بعدما استفسرت منهم شفهيا عن الأمر في جلستين مع المدرب ومجلس الإدارة، لكن سيكون هناك تعاون بين صنداونز والأهلي".

وأكمل: "لم نتطرق إلى الأمور المادية على الإطلاق، خاصةً أن الإدارة والمدير الفني يرفضون إمكانية بيع اللاعب، وبالتالي الأمور فنية وليست مادية".

وأتم خالد علي المنسق الإعلامي لصنداونز تصريحاته بالحديث عن موقف صاحب الـ29 عاما قائلا: "إنه لاعب جيد وسيفيد الأهلي، أي لاعب من داخله يعتبر الأهلي قيمة كبيرة، ولا يوجد أي لاعب يرفض الأهلي".