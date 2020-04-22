حسن شحاتة يتحدث عن أسباب عدم التأهل لكأس العالم 2010

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:
أكد حسن شحاتة، المدير الفني لمنتخب مصر السابق، أننا كنا نستحق التواجد في كأس العالم 2010، مشيرا إلى أن اللائحة تغيرت وقتها لصالح المنتخب الجزائري.
وقال شحاتة في تصريحات لبرنامج الماتش عبر قناة صدى البلد:" احنا اضحك علينا ومفترض اننا كنا نصعد لكأس العالم 2010".
وأضاف، أن في تلك الفترة كنا قد تعادلنا مع الجزائر في كل شي لكن كنا نتفوق عليهم بتسجيل هدف في لقاء الذهاب والذي انتهى بالخسارة بثلاثة أهداف لهدف.
وأوضح، أن هدف منتخب مصر في الجزائر بمباراة الذهاب كان مفترض أن يحتسب بهدفين، لكن اللائحة الغيت وقتها لتقام مباراة فاصلة في السودان.
وأشار إلى أنه لم يكن يعلم بلعب مباراة فاصلة إلا بعد اجتماع اتحاد الكرة لتحديد الملعب الذي ستقام عليه المباراة.
وأتم شحاتة تصريحاته:" كنا نفكر في إقامة المباراة الفاصلة بجنوب أفريقيا، لكن رفضنا الفكرة لبعد المسافة عن الجماهير المصرية، وفي النهاية حدث ما حدث هناك في السودان".
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