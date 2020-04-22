أحمد عيد: جوزيه نجح بسبب لاعبي الأهلي.. وفيريرا أفضل منه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- معتز عمرو:

أشاد أحمد عيد عبد الملك، لاعب الزمالك السابق، بالمدرب البرتغالي فيريرا الذي قاد الفريق الأبيض للفوز بالدوري عام 2014، مشيرا بأنه أفضل من جوزيه.

وقال أحمد عيد في تصريحات لقناة الزمالك:" فيريرا أفضل مدرب أجنبي جاء لمصر، فهو أفضل من مانويل جوزيه".

وأضاف:" جوزيه كان معه جيل كبير، وصنع تاريخه بسبب لاعبي الأهلي، والدليل أنه فشل في كل التجارب التي خاضها عقب الأهلي مع منتخب أنجولا والاتحاد السعودي".

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وأكمل:" لكن فيريرا قاد فريق بورتو البرتغالي في دوري أبطال أوروبا، كذلك ذهب إلى سانتوس البرازيلي بالرغم من أنه من النادر أن تتعاقد الأندية البرازيلية مع مدربين غير وطنيين".

كما تحدث لاعب الزمالك السابق عن أنه اعتزل بعدما وصل رقم قياسي لأول مرة يحدث في الدوري المصري.

وواصل: قررت الاعتزال وأنا "واقف على رجلي" ووصلت لرقم قياسي وهو التسجيل في 17 موسم متتالي في الدوري المصري".

واختتم:" تخطيت رقم نجوم مثل محمود الخطيب وحسام حسن ".