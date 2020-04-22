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ستراكا: لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار قدراتي مع الإسماعيلي وسموحة

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أكد فرانز ستراكا المدير الفني السابق لفريقي الإسماعيلي وسموحة  أنه كان بحاجة لفرصة أكبر في من أجل إظهار قدراته وإمكانياته .

وقال ستراكا في تصريحات لبرنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار إمكاناتي في تجربتي الإسماعيلي وسموحة ".

وأضاف: " الموقف صعب جدًا هنا في جمهورية التشيك بسبب ، هناك آمال كبيرة بخصوص عودة النشاط الكروي في معظم الدول الأوروبية ".

واختتم: "أشكركم على منحي هذه الفرصة للقاء الجمهور المصري".

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