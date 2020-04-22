ستراكا: لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار قدراتي مع الإسماعيلي وسموحة

أكد فرانز ستراكا المدير الفني السابق لفريقي الإسماعيلي وسموحة أنه كان بحاجة لفرصة أكبر في الدوري المصري من أجل إظهار قدراته وإمكانياته .
وقال ستراكا في تصريحات لبرنامج ملعب ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير: " لم أحصل على الفرصة الكافية لإظهار إمكاناتي في تجربتي الإسماعيلي وسموحة ".
وأضاف: " الموقف صعب جدًا هنا في جمهورية التشيك بسبب كورونا، هناك آمال كبيرة بخصوص عودة النشاط الكروي في معظم الدول الأوروبية ".
واختتم: "أشكركم على منحي هذه الفرصة للقاء الجمهور المصري".
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