كريم يحيى: أحمد فتحي لاعب كبير والأهلي قادر على تعويضه

أكد كريم يحيى لاعب الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي والمعار إلى صفوف سموحة السكندري أن أحمد فتحي من أفضل لاعبي القلعة الحمراء خلال السنوات الأخيرة .

وقال كريم يحيى في تصريحاته لبرنامج ملعب

ONTIME الذي يقدمه الإعلامي أحمد شوبير : " أحمد فتحي لاعب كبير ولكن الأهلي قادر على تعويضه ".

وأضاف اللاعب: " وجود منافسة مع محمد

هاني في مركز الظهير الأيمن ستكون في صالح الفريق ".

وتابع: " فترة الإعارة كانت فرصة للعب وإظهار قدراتي من أجل العودة للأهلي، وأنا رهن إشارة النادي الأهلي في أي وقت ".

واختتم: " من الصعب فرض اي شروط على الأهلي حال عودتي للنادي ".