عمرو بركات: الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة

أكد عمرو بركات، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي الجونة الرياضي، أن الفريق سيساعد على عودته لمستواه.
وقال بركات خلال حواره ببرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر قناة صدى البلد : "الجونةنادي احترافي وسيساعدني على العودة لمستوايا المعتاد".
وأكمل: "لم أحصل على الفرصة الكاملة مع الأهلي رغم أنني قدمت أداء جيد، كنت أتمنى التواجد بشكل اكبرمع الفريق".
وأضاف: "كنت أتحدث مع البدري على عدم المشاركة وكان يعدني ولكن الأمر لم يكن، أخر فترة دي الأمور لم تكن جيدة نهائيا".
وأتم: "الأهلي أدخلني في صفقة ياسر إبراهيم بطريقة غير لائقة، والوضع في سموحة كان صعبة جدا والفريق لم يساعدنا على التألق".
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