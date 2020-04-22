حسن شحاتة: أرحب بتدريب الإمارات.. وأبو تريكة أفضل من عبد الله السعيد

أكد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، أنه لم يتلقى أي اتصال بشأن تدريب منتخب الإمارات.

وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية

صدى البلد: " لم يتواصل معي أحد من مسئولو الإمارات لتدريب منتخبهم، ودائما ما أؤيد تدريب المنتخبات من قبل مدرب وطني"

وأكد: إذا وصل لي عرض لتدريب منتخب الإمارات سوف أوافق.

وانتقل بالحديث عن بعض لاعبي المنتخب المصري قائلا: طارق حامد مميز وطالبته كثيرا بتطوير مستواه، ولكنه يختلف كلياً عن محمد شوقي.

واختتم كلماته بالحديث عن الماجيكو قائلا :يتغلب على عبد الله السعيد في كل شىء.