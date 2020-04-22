حسن شحاتة: تواجد محمد صلاح في الجيل الذهبي إضافة قوية

أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن أيمن يونس هو من اقترح خوص مباراة الجزائر الفاصلة في السودان، كنت أريدها أن تقام في الإمارات ولكن تم الرفض نظرا لأنها دولة غير أفريقية.

وقال شحاتة خلال مداخلته في برنامج الماتش الذي يقدمه

الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" محمد صلاح يمثل إضافة قوية في حال تواجده معانا، مؤكدا أنه كان يعمل على العدل بين اللاعبين وهذا سبب ما وصل له من انجازات.

وتابع أن جميع اللاعبين في ذلك الوقت ملتزمين ولكن هناك لاعبين كانوا خارج النطاق ولكن ليس على الجانب الأخلاقي أو الفني مثل عصام الحضري كان يرفض دائما الجلوس على دكة البدلاء.

وأتم أن مصر لا تعاني من أزمة في مركز حراسة المرمى لأنه يمتلك العديد من الحراس المميزين مثل محمد وأحمد الشناوي وأبو جبل و المهدي سليمان.