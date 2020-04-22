أشاد حسن شحاتة المدير الفني السابق للمنتخب المصري، بالمستوى الذي ظهر عليه منتخبنا الوطني ببطولة كأس القارات 2009 وخاصة أمام البرازيل.
وقال شحاتة خلال مداخلة هاتفية لبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد: "كنت أطالباللاعبين بتقديم كرة مميزة وجميله بكأس القارات لاسعاد الجمهور، وبالفعل نفذوا التعليمات وظهروا بشكل مميز امام البرازيل بكأس القارات.
وعن عدم صعود مصر لكأس العالم 2010 قال : "كنا متأهلينولكن اتضحك علينا، تساوينا مع الجزائر في عدد النقاط ولكن كنا نتفوق عليهم بهدف، فكيف لنا أن نخوض مباراة فاصلة معهم؟!
وعن المباراة الفاصلة قال : كنت أرغب في مواجهة الجزائر بالإمارات ولكن الكاف رفض لأنها دولة أسيوية.
واختتم كلماته عن المدربين الأبرز في مصر قائلا : حلمي طولان وطلعت يوسف.
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة: "اتضحك علينا في 2010" وهذا سبب تألقنا أمام البرازيل بالقارات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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