أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجمعات بشكل عام.
وقال شحاتة خلال مداخلته فيبرنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" السلامة العامة أهم من أي شيء خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".
وتابع أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.
وأتم أنه تعلم من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب .
كانت هذه تفاصيل خبر حسن شحاتة: قرار إيقاف النشاط الرياضي صائب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.