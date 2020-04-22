حسن شحاتة: قرار إيقاف النشاط الرياضي صائب

أكد حسن شحاتة المدير الفني للمنتخب الوطني السابق، أن الظروف الحالية لا تساعد على عودة النشاط أو التجمعات بشكل عام.

وقال شحاتة خلال مداخلته في

برنامج الماتش الذي يقدمه الإعلامي هاني حتحوت عبر فضائية صدى البلد:" السلامة العامة أهم من أي شيء خلال الفترة الجارية لعبور هذه الكبوة".

وتابع أنه يؤيد توقف النشاط الرياضي لحين الانتهاء من ازمة كورونا حرصا على سلامة الجميع.

وأتم أنه تعلم من محمود الجوهري وعبده صالح الوحش في مجال التدريب .