اكد الإعلامي خالد الغندور عن الموقف النهائي للفرنسي باتريس كارتيرون المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالزمالك من تجديد تعاقده. وقال الغندور في تصريحات عبر قناة الزمالك "قولًا واحدًا، كارتيرون سيجدد تعاقده مع نادي الزمالك". وأكمل "الرغبة مشتركة بين كارتيرون وإدارة نادي الزمالك بتجديد التعاقد وسيكون لمدة موسم واحد". وأضاف "عقد كارتيرون أقل من نصف عقد السويسري رينيه فاير المدير الفني للنادي الأهلي".

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر خالد الغندور يعلن الموقف النهائي لـ"كارتيرون" من تجديد تعاقده للزمالك لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.