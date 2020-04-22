صن داونز: الأهلي تواصل معنا بشأن سيرينو ونرفض بيعه بفرمان موسيماني

قال خالد علي المنسق العام لنادي صن داونز الجنوب إفريقي، أن الأهلي دخل في مفاوضات مع إدارة صن داونز من أجل ضم الأوروجوياني سيرينو.

وأضاف خالد علي في تصريحاته لـبرنامج

ملعب ONTIME مع شوبير:" الأهلي اتبع الطرق الشرعية في التفاوض مع صن دوانز بشأن " سيرينو "، و قامت إدارة صن داونز بالتواصل معي بخصوص رغبة الأهلي في ضم مهاجم الفريق سيرينو".

وتابع:" إدارة النادي رفضت التفريط به، وعقد اللاعب ممتد مع صن داونز لمدة 3 سنوات، النادي لا يرغب في بيعه، موسيماني وإدارة صن داونز رفضا التفريط في سرينو بشكل نهائي".