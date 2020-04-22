أحمد عيد عبد الملك: استطعت كسر رقم حسام حسن والخطيب

تحدث أحمد عيد عبد الملك نجم الزمالك وحرس الحدود السابق، عن تحقيقه لرقم قياسي في الدوري الممتاز، بعد نجاحه في التسجيل في 17 موسمًا متتاليا متخطيًا أساطير الكرة

المصرية، مثل محمود الخطيب أسطورة النادي الأهلي، وحسام حسن أسطورة الكرة المصرية.قال عيد عبد الملك في تصريحات تلفزيونية:" إعتزلت الكرة وأنا لازلت قادراً ، كنت أسعى وراء تحقيق رقم قياسي وهو التسجيل في 17 موسماً متتالياً في الدوري المصري ".

وتابع: "بالفعل تمكنت من تحطيم رقم حسام حسن ومحمود الخطيب وكل منهما كان سجل في 16 موسماً متتالياً".