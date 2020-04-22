برشلونة يعرض “الكامب نو” للمزايدة من أجل محاربة فيروس “كورونا”

لأول مرة في تاريخ النادي الكتلوني، ستبيع إدارة برشلونة حقوق التسمية لملعبهم الشهير “الكامب نو“، وبداية من الموسم المقبل سوف يطلق عليه اسم آخر فترة مؤقتة.

وأُعلن اليوم على الموقع الرسمي للنادي أن مؤسسة برشلونة ، الجناح الخيري للنادي، ستُمنح الفرصة للعثور على راعي لاستاد “كامب نو” لموسم 2020/2021 ، مع توجه جميع العائدات نحو مكافحة الفيروس، وتعويض خسائر النادي.

وكانت كتلونيا واحدة من أكثر المناطق تضررا من الفيروس حتى الآن في العالم، ولا يزال القتال مستمرًا، كما أن برشلونة كان من أكثر الأندية المتضررة في العالم، بخسارة 7 ملايين يورو مع كل مباراة تلغى على أرضية ميدان أكبر ملاعب الأندية الإسبانية.

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وبات من غير المؤكد تحديد موعد متى سيعود الملعب إلى العمل؟ ومن الصعب تخيل أنه سيمتلئ مرة أخرى قبل عام 2021، ولكن في كلتا الحالتين، يعد الاسم جزءًا مهمًا من العلامات التجارية المعترف بها عالميًا، وبتطبيق مزايدة بيع حقوق التسمية، من المنتظر أن يربح برشلونة عشرات الملايين.

وبدأ بالفعل الجدال بين جماهير برشلونة وخاصة بعض المتشائمين بأن هذا الاقتراح سيفتح الباب أمام رعاة آخرين على المدى الطويل، تمامًا كما حدث مع الاستخدام الأولي لليونيسف كرعاية قميص النادي، وبعدها تم تقنين الأمر ودخلت شركات أخرى لرعاية القميص.

ولكن بغض النظر عن الخطط طويلة المدى، فإن هذه الأموال ستساعد الأشخاص الذين هم في أمس الحاجة إليها على المدى القصير، وهذا يمكن أن يكون شيئًا جيدًا فقط في حالة صدق إدارة برشلونة في بيانها.