ريال مدريد يعتزم التخلص من 7 لاعبين في الصيف المقبل

يبدو أن فترة الانتقالات الصيفية المقبلة لن تحمل البشريات للعديد من لاعبي نادي ريال مدريد الإسباني، بعدما أكدت صحيفة مقربة من النادي الملكي، نية المدرب الفرنسي زين الدين زيدان التخلص من 7 لاعبين دفعة واحدة.



صحيفة AS الإسبانية أكدت أن الدولي الويلزي غاريث بيل هو أبرز اللاعبين الذين ينوي زيدان التخلص منهم بأي طريقة، في ظل فشله في تقديم المستوى المُنتظر منه، وحصوله على راتب مالي كبير.



وتعرَّض بيل للعديد من الإصابات هذا الموسم، الأمر الذي زاد من تأثيره المتواضع على نتائج وأداء ريال مدريد، إذ اكتفى بالمشاركة في 18 مباراة، معظمها كبديل، سجل خلالها 3 أهداف فقط، وقدّم تمريرتين حاسمتين.



منذ رحيل النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو عن ريال مدريد عام 2018 يتعرض بيل لانتقادات جماهيرية شديدة، بعدما كان الجميع يعوّل عليه للعب دور المنقذ، إلا أن ذلك لم يحدث أبداً.



ويتقاضى اللاعب الويلزي راتباً أسبوعياً يزيد عن 600 ألف يورو، وينتهي عقده في 2022، وبات من الواضح أن ريال مدريد يرغب في التخلص منه بأي طريقة، خاصة أنه صاحب أعلى راتب في الفريق حالياً بالتساوي مع زميله البلجيكي إيدين هازارد.



وفقد بيل ثقة زيدان بالمطلق، خاصة مع ظهور بعض اللاعبين الشبان المميزين في مركزه، ما يجعل أمر خروجه أمراً حتمياً خلال الصيف، إذ ارتبط بالعودة للدوري الإنجليزي من جديد، لكن من بوابة مانشستر يونايتد.



واستعرضت AS أسماء اللاعبين الستة الآخرين، وهم جيمس رودريغيز، ولوكاس فاسكيز، وماريانو دياز، وألفارو أودريوزولا، وألفونس أريولا، وناتشو فيرنانديز.



وبحسب الصحيفة الإسبانية فإن زيدان يدرك جيداً أن هؤلاء اللاعبين لم يعودوا مناسبين لخططه مع ريال مدريد، لاسيما أنه يطمح للمنافسة على لقب دوري أبطال أوروبا في الموسم القادم، وينوي جلب بعض اللاعبين لتعويضهم.



ولن يكون رحيل اللاعبين الستة أمراً صعباً، باستثناء رودريغيز، الذي يسعى ريال مدريد للحصول على مبلغ جيد مقابل بيعه، في ظل بقاء موسم واحد فقط على نهاية عقده، علماً أنه تلقّى عدة عروض في الصيف الماضي، لكنه تمسك بالبقاء مع فريق العاصمة الإسبانية.



ووفقاً للأرقام، فإن ريال مدريد يخطط لجمع مبلغ كبير من بيع اللاعبين السبعة، إذ توقعت الصحيفة الإسبانية أن يحصد “الميرنغي” حوالي 105 ملايين يورو مقابل بيعهم، ويخطط لاستثمار ذلك في شراء لاعبين جديد بمجرد انتهاء فيروس “كورونا المستجد”.



ويفكر زيدان في التعاقد مع العديد من اللاعبين الشبان، في مقدمتهم النرويجي إيرلينغ هالاند، مهاجم بوروسيا دورتموند الألماني، والفرنسي كيليان مبابي، نجم باريس سان جيرمان الفرنسي، وهما الثنائي الأكثر طلباً بالنسبة لريال مدريد في الوقت الحالي.



وعانى المدرب الفرنسي في فترته الثانية داخل “سانتياغو برنابيو”، خاصة أن العديد من اللاعبين تقدموا في السن، بينما تراجع مستوى آخرين، وهو يدفعه للقيام بثورة حقيقية داخل الفريق.



ويحتل ريال مدريد المركز الثاني في جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل توقفه بسبب فيروس “كورونا المستجد”، بفارق 3 نقاط عن برشلونة المتصدر، بينما خسر على أرضه وبين جمهوره في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا أمام مانشستر سيتي الإنجليزي بهدفين مقابل هدف واحد.

المصدر: مواقع الكترونية