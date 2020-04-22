برشلونة يتنازل عن حقوق تسمية ملعب "كامب نو" لمكافحة فيروس كورونا

أعلن نادي برشلونة الاسباني لكرة القدم الثلاثاء أنه سيتنازل عن حقوق ملكية اسم ملعبه "كامب نو" الموسم المقبل للمرة الاولى في تاريخه، من أجل جمع الاموال لمكافحة فيروس كورونا المستجد.



وقال النادي الكاتالوني في بيان أنه "وافق على التنازل عن حقوق ملكية اسم ملعب "كامب نو لموسم 2020-2021 لمؤسسة برشلونة الخيرية من أجل جمع الأموال للاستثمار في الابحاث الجارية في كاتالونيا وبقية العالم في إطار مكافحة تداعيات جائحة "كوفيد-19".



وتابع "سيتم إنشاء صندوق دعم من الدخل الناتج (عن البيع) سينقسم على الطريقة التالية: سيتم تخصيص جزء منه لمشروع (مكافحة) كوفيد-19" بقيادة الرعاة أنفسهم وسيتم توزيع الباقي على المشاريع الأخرى التي يتم تطويرها بالتوازي".



وأضاف أن عميلة البدء في البحث عن بائع جديد ستبدأ في "الأسابيع القلية المقبلة".



سيحتفظ الملعب الذي يتسع الى 99 الف متفرج وهو الأكبر في أوروبا بتسمية "كامب نو" الى جانب اسم الراعي الجديد.



وتعتبر اسبانيا من أكثر البلدان تضررا من الفيروس في العالم بعد أن أسفر عن أكثر من 21 الف حالة وفاة معلنة وفق آخر الأرقام الصادرة الثلاثاء.



وقال جوردي كاردونر نائب رئيس النادي الكاتالوني "أن تكون أكبر مؤسسة رياضية في العالم يعني أن نقبل هذا التحدي بكل ما لدينا (...) إذا بإمكاننا أن نلهم مؤسسات أخرى تخوض هذه المعركة، يمكننا ربما إعطاء الامل للملايين من الأشخاص حول العالم الذين يعانون جراء هذه الجائحة".



وسبق لبرشلونة أن روّج على قميصه لمنظمة الامم المتحدة للطفولة "يونيسيف" مجانا.

المصدر: فرانس برس