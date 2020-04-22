الامارات | هلال: تخفيض أجور اللاعبين أمر خاص بالأندية.. ومجلس الشارقة لا يتدخل

شكرا لقرائتكم خبر عن هلال: تخفيض أجور اللاعبين أمر خاص بالأندية.. ومجلس الشارقة لا يتدخل والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - أكد الأمين العام لمجلس الشارقة الرياضي، عيسى هلال، أن مسألة تخفيض أجور لاعبي الفرق الأولى لكرة القدم، سواء للمواطنين أو الأجانب في أندية إمارة الشارقة، أمر داخلي متروك لمجالس الإدارات، وما يسري على العالم أجمع يسري على أندية الإمارة، موضحاً أن مجلس الشارقة الرياضي ملتزم بالميزانية الخاصة بكل نادٍ، ولا يتدخل في سياسة مجالس الإدارات.

وقال عيسى هلال لـ«الإمارات اليوم»: «قرار صاحب السمو حاكم الشارقة بعدم المساس برواتب موظفي الأندية والمراحل السنية الصغيرة في الأندية، ألزمنا به الأندية، أما الفريق الأول فهذا أمر متروك لمجالس الإدارات، سواء بدوري المحترفين أو فرق الهواة، ولا نستطيع أن نتدخل في ذلك، وبالفعل المجلس ملتزم بدفع الميزانيات المخصصة للأندية، لكن ما يسري على بقية الأندية في الإمارات والعالم أجمع سيسري على كل الأندية، ونادي الحمرية اتخذ قرار تخفيض رواتب اللاعبين بنسبة 30% وهو أمر خاص بمجلس الإدارة ولم يكن للمجلس أي تدخل فيه».

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وأضاف: «تخفيض رواتب اللاعبين سيتم ليس بسبب مجلس الشارقة، لكن لأن هناك أموراً أخرى تتعلق برابطة دوري المحترفين، أو أمور تسويقية، وهو ما تضررت منه الأندية في كل مكان، أما الموظفون ومدربو المراحل السنية، فنحن كمجلس ملتزمون معهم، وليس لهم ذنب في الوضع الموجود في العالم حالياً، ولهم أسر وعائلات، وقيادتنا الرشيدة أكدت أنه لا يوجد فرق بين مواطن ومقيم وكلنا أسرة واحدة، ونحن ملتزمون بهم».

وتابع: «القرار يتم تطبيقه على كل المدربين والموظفين، سواء بدوام كامل أو جزئي، وتركنا أمور تجديد التعاقد مع المدربين أو البحث عن مدربين وموظفين آخرين لمجالس الإدارات، لكن في الوقت نفسه لا يستطيع أي نادٍ التعاقد مع مدرب أو موظف من خارج الدولة حالياً، ولذلك هناك أمور أخرى تقع تحت مسمى (الإنسانية) والوضع الراهن عالمي وليس خاصاً بنا فقط، ويجب التعامل معه بشكل متوازن».

الموظفون ومدربو المراحل السنية، ليس لهم ذنب في الوضع الموجود في العالم حالياً.