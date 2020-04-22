الامارات | غازي الغرايري: لا نريد أن يحرم «كورونا» فريق الحمرية من فرحة الصعود

شكرا لقرائتكم خبر عن غازي الغرايري: لا نريد أن يحرم «كورونا» فريق الحمرية من فرحة الصعود والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قال مدرب فريق الحمرية، التونسي غازي الغرايري، إنه لا يريد أن يحرمه فيروس «كورونا» من فرصة مهمة لفريقه للصعود إلى الأضواء هذا الموسم، بعد أن حقق نتائج مميزة، وبات قريباً من تحقيق هذا الهدف، قبل أن تتوقف المسابقات الكروية منذ مارس الماضي، في ظل الإجراءات الاحترازية المتخذة ضد «كوفيد 19».

وشدد الغرايري على أنه مع استئناف المسابقة، حتى لو أقيمت في الصيف أو في بداية الموسم المقبل، وقال كذلك لـ«الإمارات اليوم» إن المدرب العربي عموماً هو الأنسب للأندية الإماراتية، خصوصاً في الهواة، وأن تركيز الأندية في تعاقداتها على اللاعب البرازيلي له ما يبرره في ظل ما يقدمه اللاعبون القادمون من بلاد السامبا. وتحدث عن نقاط كثيرة، وأبرز محطاته في كرة الإمارات في المقابلة التالية:

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المدرب العربي هو الأنسب والأقدر على قيادة أندية الهواة.

اللاعب البرازيلي قادر على تحقيق الإضافة في معظم الأوقات.

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