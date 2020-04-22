الامارات | لاعبو جدة السعودي يخفضون رواتبهم بنسبة 50%

شكرا لقرائتكم خبر عن لاعبو جدة السعودي يخفضون رواتبهم بنسبة 50% والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - حرص المسؤولون، بنادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، على تسليم مسودة داخلية لكل اللاعبين بالفريق، توضح آلية تنفيذ قرار تخفيض الرواتب للاعبين السعوديين والأجانب والجهاز الفني بنسبة 50%، في ظل أزمة تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.

وذكرت صحيفة «الرياضية» السعودية، أمس، أن جميع لاعبي الفريق الأول وافقوا على التخفيض، مشيرة إلى أنه سيتم تجهيز وتوجيه الخطابات الرسمية للتوقيع عليها، ووضعها ضمن العقود خلال اليومين المقبلين.

وتابعت الصحيفة أن الاتفاقية تبدأ بتاريخ 15 مارس الماضي، على أن تُلغى مع بداية أول يوم لعودة التدريبات بشكل رسمي.

وكانت أندية الدوري السعودي وافقت على التخفيض بعد اجتماع مع رابطة المحترفين. وأعلنت وزارة الرياضة تعليق الأنشطة الرياضية كإجراء احترازي، في إطار جهود الحد من انتشار فيروس كورونا.