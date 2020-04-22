الامارات | «الأولمبياد الخاص» يطلق مبادرات وورشاً افتراضية

شكرا لقرائتكم خبر عن «الأولمبياد الخاص» يطلق مبادرات وورشاً افتراضية والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - بدأت مؤسسة الأولمبياد الخاص الإماراتي، منذ الأسبوع الماضي، سلسلة جديدة من المحاضرات والمبادرات، وورش العمل الافتراضية للمدربين والإداريين في عدد من الموضوعات الرياضية المتعلقة بالأولمبياد الخاص، وذلك لتخطي كل المعوقات المرتبطة بالوضع الطارئ حالياً. وتهدف هذه الورش إلى تعزيز معارف الأجهزة الفنية بأهم وآخر التطورات في المجال الرياضي المختص بأصحاب الهمم.

وأطلقت المؤسسة أخيراً مبادرة «كلنا معاً»، لزيادة الوعي المجتمعي حول الصحة العامة، والصحة النفسية، والرياضة عن بعد. وتشمل أيضاً عدداً من المسابقات الإلكترونية الهادفة، ومحتوى تعليمي ومعلوماتي مميز.