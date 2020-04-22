شكرا لقرائتكم عبد الملك: فيريرا أفضل من جوزيه.. وتمنيت انضمام أحمد فتحي للزمالك ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تمنى أحمد عيد عبد الملك لاعب الزمالك السابق، انضمام الثلاثي عمر جابر ونبيل دونجا وحسام حسن من أجل تدعيم صفوف الفريق الأبيض في الموسم المقبل، مشيدا بمكانيات حسام حسن الذي يجيد في مركزي رأس الحربة والجناح، وكذلك دونجا الذي يلعب في أكثر من مركز، ولا يختلف عنهم عمر جابر الذي يلعب ظهير أيمن وفي وسط الملعب.

قال في تصريحات لبرنامج زملكاوي على قناة الزمالك: اختار وجدي كشريدة ظهير أيمن النجم الساحلي آري بابل لاعب أول أغسطس الأنجولي وهو أفضل جناح في دوري أبطال افريقيا بالنسخة الحالية، لتدعيم صفوف الزمالك حال اختيار لاعبين أجانب.

شدد على أنه تخرج العديد من الشائعات في الفترة الأخيرة لمحاربة استقرار نادي الزمالك، مؤكدا أن قرار تقليص عدد اللاعبين الأجانب ليس في محله، لأن الدوري من المتوقع أن يمتد حتى شهر أكتوبر المقبل، ومن المتوقع أن يتم قيد هؤلاء اللاعبين في قائمة الموسم الجديد، ووجود الأجانب يرفعون من قيمة الدوري المصري.

وعن أفضل لاعب في الدوري المصري بالموسم الحال، أكد أنه من الصعوبة اختيار لاعب من الزمالك لأن مستواه في بداية الموسم لم يكن على المستوى الجيد، وإن كان طارق حامد مستواه ثابتا ومعه عبد الله السعيد، مشددا على أن طارق حامد أفضل لاعب وسط في مصر.

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يرى أن محطة اللعي في صفوف اهلي بني غازي من أفضل المحطات في مشواره، ولكن المحطة التي يتمنى إخراجها من مشواره في الملاعب هي الجونة، لنها لم تكن مفيدة ولم يشارك بشكل كبير، كما تعرض للإصابة خلال تلك الفترة، متمنيا أن ينضم احمد فتحي للزمالك لأنه لاعب قوي ولديه شخصية، وتمنيت لو ضمه الزمالك في الفترة الحالية لأنه قادر على تقديم الإضافة لمدة موسمين جديدين.

وعن إنهاء مشواره مع الأهلي أكد أن فتحي هو من يسأل عليه، ولكن لو كنت بدلا منه في الزمالك لاستمريت بالزمالك، ومن كواليس عدم استمراره رفض أن يكون هناك لاعب في الفريق الأحمر يفوقه في المقابل المالي الذي يتقاضاه من اللاعبين المحليين.

أوضح أنه تشرف بالتدرب تحت قيادة حسام حسن كونه أسطورة، وكذلك أحمد سامي الذي يجيد الخطط التكتيتية، مشيرا إلى أن البرتغالي فيريرا أفضل مدير فني أجنبي جاء إلى مصر، وبالنسبة لي هو الأفضل من جوزيه لأنه لم يكن معه نفس اللاعبين ونفس المساندة كجوزيه ، وجوزيه نجح مع الأهلي لأن كان معه جيل قوي بدليل فشله في كل التجارب خارج الأهلي.