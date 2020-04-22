شكرا لقرائتكم خالد علي: جاستون سيرينو لن يلعب للأهلي الموسم القادم بسبب تمسك صن داونز بلاعبه ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل أكد خالد على المتحدث الرسمي لفريق صن داونز أن المفاوضات بين ناديي الأهلي وصن داونز لضم اللاعب جاستون سيرينو توقفت نهائياً بسبب تمسك ناديه بخدماته خلال الموسم المقبل.

وقال خالد علي في تصريحات تلفزيونية لبرنامج "ملعب أون تايم" مع الإعلامي أحمد شوبير : "تحدثت مع مجلس الادارة والمدرب عن عرض الأهلي لشراء جاستون سيرينو والطرفين رفضوا نهائيا".

أضاف خالد علي: "مفيش لاعب يرفض النادي الأهلي"، مؤكداً ضع خطوط كثيرة تحت هذا الحديث في إشارة الي موافقة اللاعب على الانضمام الى القلعة الحمراء.

Advertisements

تابع خالد علي أنه تحدث مع المدير الفني للفريق موسيماني الذي تمسك باستمرار جاستون سيرينو لأنه مفتاح لعب الفريق وأن النادي يطرق أبوب المنافسة على اللقب الموسم المقبلة وبالتالي فلا حديث عن بيع أي لاعب خاصة الصفقة التي يتمناها النادي.

واختتم خالد علي تصريحاته قائلاً: "الأهلي طرق الأبواب الشرعية لضم جاستون سيرينو لأنه مرتبط بعقد ممتد لثلاث سنوات ولكن كان الأمر بعد الحديث مع اللاعب".