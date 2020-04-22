شكرا لقرائتكم أحمد السيد: كنت سببا في احتراف محمد صلاح ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد مدافع النادي الأهلي السابق أن أداء نجم مصر وليفربول محمد صلاح أمامه كان سببا في احتراف اللاعب والوصول للعالمية وأنه سعيدا بأن يكون سببا في نجاح صلاح.

وتابع أحمد السيد إن البرتغالي مانويل جوزيه مدرب الفريق السابق كان يفضل مواجهة الإسماعيلي في محافظة الإسماعيلية.

وأضاف السيد في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء: "جوزيه تعرض لعقدة بسبب مباريات الإسماعيلية، لم نخسر سوى مرة، لكن الأمر يتعلق بالأحداث المصاحبة للمباريات هناك.

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وتابع :"فزنا على الإسماعيلي في ملعبه فتعرضنا لإرهاب وأجواء عصيبة، وغادرنا الملعب في مدرعة عسكرية، وكان جوزيه لا يستوعب ما يحدث حوله وقتها، الأمر تحول إلى عقدة عند مانويل جوزيه بسبب أجواء الإسماعيلية، كان يطالبنا دائماً أن نفوز على الإسماعيلي، ويهددنا بعقوبات إذا لم نحقق الفوز في تلك المباريات".

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.