شكرا لقرائتكم أحمد السيد: جوزيه كان يكره عصام الحضري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال أحمد السيد مدافع الأهلي السابق، إن مانويل جوزيه مدرب الأهلي السابق لم يكن يحب عصام الحضري، وكان يقول له أنت من أعظم الحراس الذين رأيتهم في حياتي، ولكن علاقتي بك في الملعب فقط، ولا أحبك على المستوى الشخصي.

وأضاف في تصريحات تليفزيونية لبرنامج "جمهور التالتة" المُذاع على فضائية أون سبورت2، مساء الثلاثاء: "مباراة الأهلي والزمالك بالنسبة إلى مانويل جوزيه لم تكن صعبة أكثر من مواجهة الإسماعيلي".

وتابع السيد: "أثنى على حسام عاشور فور تصعيده للفريق الأول، وفي اليوم التالي كانت المحاضرة كلها عليه، وقال عنه أنا لم أر لاعب في حياتي يلعب كرة سهلة في هذا السن ويمتلك ثقة في نفسه مثل عاشور".

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وختم مدافع الأهلي: "عماد متعب أعظم مهاجم رأيته في حياتي، كان يلعب على التوقع، وكان يتعبني جدًا في تحركاته، مثل محمد أبو تريكة"

في سياق متصل تناقش اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة تطبيق تجربة الليجا الإسبانية، في الدوري المصري بداية من الموسم الجديد، بحيث يتم إنشاء رابطة دوري محترفين على طريقة رابطة لاعبي كرة القدم الاسبانية، على أن يكون للرابطة نفس صلاحيات الرابطة الإسبانية كما تقوم بتوزيع عائد البث الفضائي على أندية الدوري الممتاز بنفس طريقة الليجا.

وأخفقت أندية الدوري المصري في إيجاد وسيلة آمنة لتقليص رواتب اللاعبين أو المدربين الأجانب بعد تفشي فيروس كورونا، الذي تسبب في توقف النشاط الرياضي حول العالم منذ منتصف شهر مارس الماضي.