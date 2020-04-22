شكرا لقرائتكم طارق سليمان: الأهلى لا يحتاج حارس مرمي بعد رحيل اكرامي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل قال طارق سليمان، مدرب حراس الأهلي الأسبق، أن الفريق الأحمر لا يحتاج إلى حارس مرمى جديد في الصيف المقبل بعد إعلان شريف اكرامي حارس مرمى الأهلي رحيله عن القلعة الحمراء بنهاية الموسم الجاري

وأضاف سليمان فى تصريحات تلفزيوينة ، قائلا الأهلى لا يحتاج إلى حارس ولديه محمد الشناوي يؤدي بشكل جيد وكذلك علي لطفي واحدا من الحراس المميزين، وكذلك الثنائي الشاب مصطفى شوبير وأحمد طارق واللذين يحتاجها للحصول على خبرات والمشاركة في المباريات الودية".

وأكد أن مركز حراسة المرمى بالاهلي مستقرة وليس بحاجة التدعيم في الموسم المقبل.

قال طارق سليمان، مدرب حراس الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي سابقا، إن مارتن لاسارتي أخطأت في قيادته الفنية لعدد كبير من مباريات الأهلي، ولكنه مدرب جيد.

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وأكد طارق سليمان في تصريحات تلفزيونية: "لاسارتي جاء للأهلي في ظروف صعبة للغاية ولكنه نجح في تحقيق دوري هو الأصعب في تاريخ النادي الأهلي"

وتابع: "لاسارتي جاء في يناير، كان هناك عدد كبير من الإصابات وجميعها مؤثرة، والصفقات الجديدة للأهلي رمضان صبحي وحسين الشحات لم تندمج مع الفريق بشكل جيد"

وأضاف: "رغم الإخفاقات في أفريقيا ولكن لاسارتي برغم تلك الظروف نجح في حصد بطولة الدوري المصري الأصعب في التاريخ، فالأهلي كان بعيدا تماما عن المنافسة"